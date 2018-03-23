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    Порошенко и Гройсман повлияли на решение суда - Вера Савченко

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (196)

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    По словам младшей сестры нардепа Веры Савченко, "дело рассыпается еще до суда", поэтому у нее и адвокатов появилась надежда, что судьи могут "дать заднюю".
    Надежда Савченко и ее сестра Вера. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. На решение Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения внефракционному народному депутату Надежде Савченко повлияли президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман, убеждена сестра нардепа Вера.

    Надежда Савченко
    Украинское фото
    Савченко как инструмент расчистки политического поля
     

    В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей под стражей на два месяца до 20 мая без альтернативы внесения залога. защита будет обжаловать решение об аресте. 

    "Когда судья более двух с половиной часов был в совещательной комнате, то стало понятно, что что-то у них пошло не так", — отметила Вера Савченко.

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    По ее словам, "дело рассыпается еще до суда", поэтому у нее и адвокатов появилась надежда, что судьи могут "дать заднюю".

    "Но может судья и хотел дать заднюю, но ему заварили дверь. Ведь Петр Порошенко и Владимир Гройсман сегодня уже поздравили Василия Грицака (главу СБУ — Ред.) с тем, что он "обезвредил преступников", — сказала Вера Савченко.

    По ее мнению, после этого судья не мог принять иного решения, поэтому "он ее отпустил в зале суда и сразу же арестовал".

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    В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущеста. Сама Савченко утверждает, что знала о слежке и отрицает все обвинения в свой адрес. 

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