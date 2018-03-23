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    Общество

    "Укргидрометцентр" объяснил желтый снег в Одесской области

    (обновлено: )17710
    Появление снега желтого цвета на юге Одесской области было вызвано перемещением пылевого облака на высоте трех-пяти километров из районов северной Африки, пояснили в "Укргидрометцентре".
    Желтый снег в Одесской области
    "Укргидрометцентр" в facebook

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Снег желтого цвета, который выпал на юге Одесской области, вызван перемещением пылевого облака из районов северной Африки, сообщила в пятницу пресс-служба Украинского гидрометцентра.

    "За минувшие сутки на юге Одесской области выпал снег желтого цвета. Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте трех-пяти километров из районов северной Африки", — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

    Ранее жители Одесской области в соцсетях сообщали, что в ряде населенных пунктов выпал снег желтого цвета. По словам мэра города Измаил, лабораторные исследования образцов показали, что вредных химических веществ не обнаружено.

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