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    Общество

    Кабмин готов за месяц решить вопрос авто с еврономерами

    (обновлено: )8901
    По словам Гройсмана, если Верховная Рада делегирует право урегулировать этот вопрос Кабмину, он решит это за месяц.
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. 

    Еврономера с литовской регистрацией
    Фото "Культорометр"
    А время идет... Что ждет владельцев авто на еврономерах?
    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин готов в течение месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если парламент делегирует ему такое право, сообщает "Сегодня".

    "Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины", – обратился Гройсман к депутатам парламента.

    По его словам, если Верховная Рада делегирует право урегулировать этот вопрос Кабмину, он решит это на протяжении месяца.

    "Но если вопрос в том, что он должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета, в котором ведутся дискуссии с ассоциацией", – добавил премьер.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал ненормальной сложившуюся ситуацию с автомобилями на еврономерах в Украине, он выступил за снижение таможенных ставок на ввоз иностранных автомобилей. 

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