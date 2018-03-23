Кабмин готов за месяц решить вопрос авто с еврономерами

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина.Сегодня".
"Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины", – обратился Гройсман к депутатам парламента.
По его словам, если Верховная Рада делегирует право урегулировать этот вопрос Кабмину, он решит это на протяжении месяца.
"Но если вопрос в том, что он должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета, в котором ведутся дискуссии с ассоциацией", – добавил премьер.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал ненормальной сложившуюся ситуацию с автомобилями на еврономерах в Украине, он выступил за снижение таможенных ставок на ввоз иностранных автомобилей.