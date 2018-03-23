ТОП-50 армий мира. Украина только 30-я

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В рейтинге "50 самых могущественных вооруженных сил мира" по версии журнала Newsweek Украина оказалась на 30-м место.

Так, оборонный бюджет Украины составил $4,88 млрд, а общая численность военных — 1, 182 млн человек.

Самолетов у Украины насчитали 238 штук, танков — 2 449, бронированных боевых машин — 8 217, а морских суден — 25. Индекс мощности: 0,5664.

Перед Украиной в списке идет Швеция, а после — Мьянма.

В то же время, самыми сильными были признаны армии США, России, Китая, Индии и Франции. За ними в рейтинге идут Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Последнюю позицию в топ-50 армий мира заняли вооруженные силы Филиппин.

Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что с начала боевых действий на территории Украины в Вооруженных Силах 50 человек получили генеральские звания.