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    Общество

    ТОП-50 армий мира. Украина только 30-я

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    Оборонный бюджет Украины составил $4,88 млрд, а общая численность военных - 1, 182 млн человек. Самолетов у Украины насчитали 238 штук, танков - 2 449, бронированных боевых машин - 8 217, а морских суден - 25.
    Украинские десантники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В рейтинге "50 самых могущественных вооруженных сил мира" по версии журнала Newsweek Украина оказалась на 30-м место.

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    Так, оборонный бюджет Украины составил $4,88 млрд, а общая численность военных — 1, 182 млн человек.

    Самолетов у Украины насчитали 238 штук, танков — 2 449, бронированных боевых машин — 8 217, а морских суден — 25. Индекс мощности: 0,5664.

    Перед Украиной в списке идет Швеция, а после — Мьянма.

    В то же время, самыми сильными были признаны армии США, России, Китая, Индии и Франции. За ними в рейтинге идут Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

    Последнюю позицию в топ-50 армий мира заняли вооруженные силы Филиппин.

    Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что с начала боевых действий на территории Украины в Вооруженных Силах 50 человек получили генеральские звания.

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