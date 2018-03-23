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    Общество

    Украинцы в ночь на 25 марта переводят стрелки

    (обновлено: )21404
    Отметим, что переход на другое время приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов.
    Перевод стрелки на часах
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В 2018 году в Украине переводить часы на летнее время будут в последнее воскресенье месяца — 25 марта. В 3 часа ночи стрелки часов переведут на один час вперед. Соответственно, на всех часах после перевода должно показывать 4:00.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Такая ежегодная процедура проводится по причине того, что, в частности, это позволяет сэкономить потребление электроэнергии. Впрочем, переход на другое время приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов.

    График работы автобусных станций, аэропортов и железнодорожных вокзалов по традиции будет адаптирован. В частности, в "Укрзализныце" уже предупредили пассажиров, что время отправления/прибытия поездов в билетах указывается с учетом перехода на летнее время.

    Перевод часов на летнее время на территории Украины осуществляется каждый год с 1981 года. Считается, что это приводит к более эффективному использованию светлого времени суток в летний период.

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