Украинцы в ночь на 25 марта переводят стрелки

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В 2018 году в Украине переводить часы на летнее время будут в последнее воскресенье месяца — 25 марта. В 3 часа ночи стрелки часов переведут на один час вперед. Соответственно, на всех часах после перевода должно показывать 4:00.

Такая ежегодная процедура проводится по причине того, что, в частности, это позволяет сэкономить потребление электроэнергии. Впрочем, переход на другое время приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов.

График работы автобусных станций, аэропортов и железнодорожных вокзалов по традиции будет адаптирован. В частности, в "Укрзализныце" уже предупредили пассажиров, что время отправления/прибытия поездов в билетах указывается с учетом перехода на летнее время.

Перевод часов на летнее время на территории Украины осуществляется каждый год с 1981 года. Считается, что это приводит к более эффективному использованию светлого времени суток в летний период.