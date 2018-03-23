В Одесской области убрали последний памятник "вождю тоталитаризма"

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина.

В селе Заводовка Одесской области демонтировали последний на территории региона памятник одному из вождей тоталитарного режима — Сергею Кирову, сообщил "Укринформу" исполняющий обязанности председателя Березовской райгосадминистрации Сергей Лоскутников.

"Памятник большевистскому вождю Кирову был демонтирован после сегодняшней встречи в райгосадминистрации, на которой руководителю Заводовского сельсовета Максиму Кутовому предъявлены некоторые архивные документы, связанные с деятельностью бывшего колхоза им. Кирова и сооружением в Заводовке этой скульптуры", — отметил Лоскутников.

Ранее руководитель сельсовета Кутовой отказывался исполнять требования закона о декоммунизации, мотивируя это отсутствием надписи или таблички на постаменте памятника.