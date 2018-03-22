Львов отказывается от маршруток

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Львовский городской совет поддержал петицию о полном отказе областного центра от маршруток и об организации перевозок электротранспортом и крупногабаритными автобусами.

За соответствующее постановление во время заседания в четверг, 22 марта, проголосовали 47 депутатов, передает Zaxid.net.

Теперь Управление транспорта ЛГС должно разработать дорожную карту "перехода на удобный транспорт". В то же время переход произойдет не в течение двух лет, как это предлагалось в петиции, а в течение пяти лет.

Электронная петиция с требованием полностью отказаться во Львове от маршруток и организовать пассажирские перевозки электротранспортом и крупногабаритными автобусами только за 8 дней набрала более 600 из 500 необходимых голосов.

Автор петиции Анна Меленчук предлагает разработать двухлетний план полного отказа города от маршруток с последующим переходом на электротранспорт и крупногабаритные автобусы, которые будут курсировать по четко определенному графику.

Также в петиции отмечается необходимость обеспечить весь общественный транспорт пандусами и специально оборудованными местами для людей с инвалидностью, а также установить на остановках электронные табло с временем прибытия транспорта.

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Ранее петицию уже поддержала транспортная депутатская комиссия горсовета, но предложила отстрочить переход на крупногабаритные автобусы и электротранспорт не на два года, а на пять лет, поскольку за два года полностью отказаться от малогабаритных автобусов Львову не удастся.

На днях сообщалось, что в Киеве может вновь подорожать проезд в маршрутках.