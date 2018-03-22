наверх
23.03.201800:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Львов отказывается от маршруток

    (обновлено: )85
    Депутаты Львовского горсовета поддержали электронную петицию с требованием полностью отказаться от маршруток и организовать пассажирские перевозки электротранспортом и крупногабаритными автобусами.
    Львов - площадь Рынок. Архивное фото
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Львовский городской совет поддержал петицию о полном отказе областного центра от маршруток и об организации перевозок электротранспортом и крупногабаритными автобусами.

    За соответствующее постановление во время заседания в четверг, 22 марта, проголосовали 47 депутатов, передает Zaxid.net.

    Роман Хмиль
    Роман Хмиль / Facebook
    Эксперт: платные дороги в Украине — популизм

    Теперь Управление транспорта ЛГС должно разработать дорожную карту "перехода на удобный транспорт". В то же время переход произойдет не в течение двух лет, как это предлагалось в петиции, а в течение пяти лет.

    Электронная петиция с требованием полностью отказаться во Львове от маршруток и организовать пассажирские перевозки электротранспортом и крупногабаритными автобусами только за 8 дней набрала более 600 из 500 необходимых голосов.

    Автор петиции Анна Меленчук предлагает разработать двухлетний план полного отказа города от маршруток с последующим переходом на электротранспорт и крупногабаритные автобусы, которые будут курсировать по четко определенному графику.

    Также в петиции отмечается необходимость обеспечить весь общественный транспорт пандусами и специально оборудованными местами для людей с инвалидностью, а также установить на остановках электронные табло с временем прибытия транспорта.

    Читайте также: Искупайтесь в цинизме. В Украине решили побороть туберкулез иллюминацией

    Ранее петицию уже поддержала транспортная депутатская комиссия горсовета, но предложила отстрочить переход на крупногабаритные автобусы и электротранспорт не на два года, а на пять лет, поскольку за два года полностью отказаться от малогабаритных автобусов Львову не удастся.

    На днях сообщалось, что в Киеве может вновь подорожать проезд в маршрутках. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Петр Порошенко и Жан-Ив Ле Дриан
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире