СБУ задержала главу стройкомпании за присвоение бюджетных 10 млн грн

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины задержала руководителя строительной компании по подозрению в причастности к присвоению 10 миллионов гривен (380,4 тысячи долларов) бюджетных средств, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, задержан директор одной из Черкасских строительных компаний, который в сговоре с руководством одного из государственных предприятий заключил договор на демонтаж изношенных помещений госучреждений.

"Дельцы подали фиктивные документы о якобы выполненных работах и ​​получили более четырнадцати миллионов гривен (532,5 тысяч долларов) из госбюджета, свыше десяти миллионов гривен (380,4 тысяч долларов) из которых они присвоили", — говорится в сообщении пресс-службы. Руководитель компании объявлен в международный розыск.

Также сообщается, что благодаря сотрудничеству с Интерполом удалось установить местонахождение злоумышленника и после завершения процедуры экстрадиции из Испании задержать его в аэропорту "Борисполь".

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на крупной взятке группу ровенских таможенников.