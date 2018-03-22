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    Общество

    СБУ задержала главу стройкомпании за присвоение бюджетных 10 млн грн

    (обновлено: )6201
    В СБУ сообщили, что задержанный подал фиктивные документы о якобы выполненных работах и ​​получил более четырнадцати миллионов гривен из госбюджета, свыше десяти миллионов гривен из которых присвоил.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины задержала руководителя строительной компании по подозрению в причастности к присвоению 10 миллионов гривен (380,4 тысячи долларов) бюджетных средств, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

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    По данным СБУ, задержан директор одной из Черкасских строительных компаний, который в сговоре с руководством одного из государственных предприятий заключил договор на демонтаж изношенных помещений госучреждений.

    "Дельцы подали фиктивные документы о якобы выполненных работах и ​​получили более четырнадцати миллионов гривен (532,5 тысяч долларов) из госбюджета, свыше десяти миллионов гривен (380,4 тысяч долларов) из которых они присвоили", — говорится в сообщении пресс-службы. Руководитель компании объявлен в международный розыск.

    Также сообщается, что благодаря сотрудничеству с Интерполом удалось установить местонахождение злоумышленника и после завершения процедуры экстрадиции из Испании задержать его в аэропорту "Борисполь".

    Ранее сообщалось, что СБУ задержала на крупной взятке группу ровенских таможенников.

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