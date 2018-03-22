Глава сельсовета в Одесской области отказывается сносить памятник Кирову

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Глава Заводовского сельсовета Березовского района Одесской области Максим Кутовой отказывается демонтировать в рамках декоммунизации памятник Кирову — одному из вождей тоталитарного режима.

"Я прибыл в Заводовку и возглавил сельсовет менее года назад. Не знаю, кому поставлен памятник рядом с домом культуры — Кирову или кому-то другому. Потому что на нем нет таблички. Поэтому и не будем его сносить", — сказал Кутовой в комментарии "Укринформу".

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В то же время Кутовой не стал отрицать, что руководство Березовского района уже обращало внимание на игнорирование им требований закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", предписывающего снос символов тоталитарного режима.

"Однако мне не показали документов, что это именно памятник Кирову. Я знаю лишь, что местные жители когда-то работали в колхозе им.Кирова. И также знаю свои права и полномочия", — добавил сельский голова.

Ранее сообщалось, что активисты из движения "С14" добились сноса памятника Павке Корчагину под Киевом.