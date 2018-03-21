Полиция открыла дело о доведении до самоубийства Волошина

life.pravda.com.ua

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Следователи, расследующие дело о гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина, открыли уголовное производство о доведении до самоубийства.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по статье 120 Уголовного кодекса Украины «Доведение до самоубийства», — сказал он.

Тракало добавил, что такое решение было принято из-за имеющейся в СМИ информации. Также он уточнил, что это дополнительная квалификация по этому делу.

novosti-n.org Прощание с Владиславом Волошиным

Ранее в воскресенье полиция Николаевской области сообщила о том, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что причиной самоубийства могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Также, по данным СМИ, фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и следователями. У него остались двое малолетних детей.