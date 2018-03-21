наверх
21.03.201821:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Общество

    Полиция открыла дело о доведении до самоубийства Волошина

    (обновлено: )118
    В полиции сообщили, что следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по статье 120 Уголовного кодекса Украины "Доведение до самоубийства".
    Директор Николаевского аэропорта Владислав Волошин, который покончил с собой 18 марта
    life.pravda.com.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Следователи, расследующие дело о гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина, открыли уголовное производство о доведении до самоубийства.

    Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

    "Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по статье 120 Уголовного кодекса Украины «Доведение до самоубийства», — сказал он.

    Тракало добавил, что такое решение было принято из-за имеющейся в СМИ информации. Также он уточнил, что это дополнительная квалификация по этому делу.

    novosti-n.org
    Прощание с Владиславом Волошиным

    Ранее в воскресенье полиция Николаевской области сообщила о том, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что причиной самоубийства могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Также, по данным СМИ, фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и следователями. У него остались двое малолетних детей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Транспорт остановился на трассе Днепр - Запорожье из-за плохих погодных условий
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России