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    Общество

    Россия приостановила пропуск фур из Украины

    (обновлено: )34550
    Отмечается, что в частности в пункте пропуска Гоптовка, что в Харьковской области, находится 45 грузовиков, в пункте пропуска Катериновка (Сумская область) - 35.
    На КПП Гоптовка на границе с Россией
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. 

    Под Киевом опрокинулась фура с этиловым спиртом. Видео
    ГУ НП в Киевской области/Youtube
    Под Киевом опрокинулась фура с этиловым спиртом
    С утра в среду, 21 марта, на границе с Россией наблюдается накопление грузовых транспортных средств из Украины, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

    "По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородском и Воронежском участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в частности в пункте пропуска Гоптовка, что в Харьковской области, находится 45 грузовиков, в пункте пропуска Катериновка (Сумская область) — 35.

    Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.

    Напомним, в середине марта въезд крупногабаритного транзитного транспорта на территорию Киева был запрещен. 

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