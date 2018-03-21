Россия приостановила пропуск фур из Украины

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина.

С утра в среду, 21 марта, на границе с Россией наблюдается накопление грузовых транспортных средств из Украины, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородском и Воронежском участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности в пункте пропуска Гоптовка, что в Харьковской области, находится 45 грузовиков, в пункте пропуска Катериновка (Сумская область) — 35.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.

Напомним, в середине марта въезд крупногабаритного транзитного транспорта на территорию Киева был запрещен.