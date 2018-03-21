В Николаеве прощаются с летчиком Волошиным

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Церемония прощания с исполняющим обязанности генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владиславом Волошиным проходит в среду, она началась в 9.00 в Николаеве.

Проститься в ритуальный зал Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы и возложить цветы к гробу летчика пришло много людей: коллеги, военнослужащие, активисты, неравнодушные граждане. В самом зале выставлен почетный караул. У гроба сидит мать погибшего, рядом также находится жена с маленьким ребенком, пишет местное издание Novosti N.

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Прощание проходит в полной тишине.

Утром появилась информация, что представители радикальных сил намерены не пустить в здание сотрудников Николаевской облгосадминистрации, однако в комментарии изданию глава местной "Свободы" Демид Губский опроверг эти данные.

Простится пришел руководитель аппарата Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, а также и.о. руководителя Службы автомобильных дорог в области Андрей Максименко, вице-мэр Юрий Степанец, депутат горсовета Светлана Таранова, руководитель Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко, заместитель председателя облсовета Иван Кухта, заместители главы ОГА Вячеслав Бонь и Александр Кушнир, глава облсовета Виктория Москаленко, которая зашла с черного входа.

После прощания тело Волошина отвезут на родину, где он и будет похоронен.

Родился Владислав Волошин в Луганске, позже вместе с родителями переехал в село Новодеркул Беловодского района Луганской области.

Фото Николаевской ОГА Владислав Волошин

Ранее в воскресенье полиция Николаевской области сообщила о том, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что причиной самоубийства могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Также, по данным СМИ, фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и следователями. У него остались двое малолетних детей.