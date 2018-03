Украина признана одной из самых дешевых стран

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина.

Украина была признана одной из самых дешевых в мире стран, говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018 , который основан на индексе Numbeo.

Еще более дешевый уровень жизни в Пакистане и Египте. На четвертом месте — Индия, а за ней Тунис.

В то же время самыми дорогими странами признали Бермудские острова, Швейцарию, Исландию, Норвегию и Багамские острова.

При составлении рейтинга исследователи учитывали десятки различных факторов, в том числе стоимость блюд в средних ресторанах, цены на абонемент в спортзал, бутылку вина и чашку капучино.

Как сообщалось ранее, Киев стал четвертым по темпам подорожания среди 133 мегаполисов, свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018.