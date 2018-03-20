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    Общество

    Украина признана одной из самых дешевых стран

    (обновлено: )21502
    Самыми дорогими странами признали Бермудские острова, Швейцарию, Исландию, Норвегию и Багамские острова.
    Флаг Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. 

    Украина в ТОПе несчастных стран. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Рейтинг самых "несчастных стран". Украина - в лидерах
    Украина была признана одной из самых дешевых в мире стран, говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, который основан на индексе Numbeo.

    Еще более дешевый уровень жизни в Пакистане и Египте. На четвертом месте — Индия, а за ней Тунис.

    В то же время самыми дорогими странами признали Бермудские острова, Швейцарию, Исландию, Норвегию и Багамские острова.

    При составлении рейтинга исследователи учитывали десятки различных факторов, в том числе стоимость блюд в средних ресторанах, цены на абонемент в спортзал, бутылку вина и чашку капучино.

    Как сообщалось ранее, Киев стал четвертым по темпам подорожания среди 133 мегаполисов, свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018.

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