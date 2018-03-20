Фильм снимают. Центр Харькова перекрыли на два дня

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Харькове во вторник, 20 марта, из-за съемок фильма перекрыли улицу Короленко, участок от Харьковской набережной до пер. Слесарного, а также Харьковскую набережную, на участке от пр. Московского до ул. Гражданской.

Также с 5.00 20 марта до 18:00 21 марта будет запрещено движение транспорта, кроме общественного, по площади Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Независимости. С 5.00 20 марта до 1.00 22 марта запрещено движение транспорта по ул. Зойфера. На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд по прилегающим улицам.

2day.kh.ua Из-за съемок фильма перекрыли центр Харькова

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, ограничение движения ввели из-за съемок фильма.

По информации Харьковской городской диспетчерской службы, съемки проводит ООО "Студия Кинороб". На официальной странице компании сообщается, что студия работает над фильмом "Гаррет Джонс". Это политический триллер, основанный на реальных событиях. Главный герой репортер Гаррет Джонс родился в Уэльсе. В 1932-1933 годах он побывал в Советском Союзе, в том числе в Украине. После этого опубликовал ряд статей о Голодоморе в Украине.

Отмечается, что после работы в Украине съемки продолжатся в Польше и Шотландии.

Напомним, в Киеве проходят съемки китайского сериала "Золотой глаз", организатором которых является крупнейшая в Китае онлайн теле- и видео платформа iQIYI.