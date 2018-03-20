наверх
20.03.201815:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине впервые в суде от СБУ требуют биткоины в качестве компенсации

    36
    По информации Бориспольского суда, в феврале 2018 года истец обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины в его пользу один биткоин в качестве компенсации за моральный ущерб.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял к рассмотрению гражданский иск к Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре о компенсации на сумму 1 биткоин за моральный ущерб, причиненный истцу во время обыска по уголовному делу.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Не рано ли хоронить биткоин?

    По данным СМИ, иск о компенсации морального ущерба в биткоинах украинский суд будет рассматривать впервые.

    "В феврале 2018 года истец обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины в его пользу один биткоин в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный в результате незаконного проведения обыска в ходе уголовного производства сотрудниками органов досудебного расследования и прокуратуры", — говорится в постановлении суда, опубликованном в едином государственном реестре судебных решений.

    В судебном постановлении не указывается обстоятельства уголовного дела, по которому истец добивается компенсации морального ущерба.

    Подготовительное судебное заседание по делу назначено на 19 июня 2018 года.

    Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил органам власти разработать регулирование оборота криптовалют в стране, в частности, определить налог для операций с ними. Правительство поручило ряду государственных органов наработать необходимые документы о внесении деятельности по майнингу (добыче) криптовалюты в Национальный классификатор Украины "Классификатор видов экономической деятельности".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сотрудники МВД Украины блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаги Великобритании и России
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине