В Украине впервые в суде от СБУ требуют биткоины в качестве компенсации

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял к рассмотрению гражданский иск к Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре о компенсации на сумму 1 биткоин за моральный ущерб, причиненный истцу во время обыска по уголовному делу.

По данным СМИ, иск о компенсации морального ущерба в биткоинах украинский суд будет рассматривать впервые.

"В феврале 2018 года истец обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины в его пользу один биткоин в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный в результате незаконного проведения обыска в ходе уголовного производства сотрудниками органов досудебного расследования и прокуратуры", — говорится в постановлении суда, опубликованном в едином государственном реестре судебных решений.

В судебном постановлении не указывается обстоятельства уголовного дела, по которому истец добивается компенсации морального ущерба.

Подготовительное судебное заседание по делу назначено на 19 июня 2018 года.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил органам власти разработать регулирование оборота криптовалют в стране, в частности, определить налог для операций с ними. Правительство поручило ряду государственных органов наработать необходимые документы о внесении деятельности по майнингу (добыче) криптовалюты в Национальный классификатор Украины "Классификатор видов экономической деятельности".