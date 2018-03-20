Грозит пожизненное. Рубану объявили новое подозрение

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Главе центра освобождения пленных Владимиру Рубану 15 марта сообщили о новом подозрении. Об этом на заседании Апелляционного суда Киеве 20 марта заявил прокурор.

Рубан ранее был задержан Службой безопасности Украины при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца.

"Рубану дополнительно сообщено о новом подозрение и об изменении ранее сообщенного подозрения. Так, Рубан сейчас подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109), подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц", — приводит слова прокурора "Украинская правда".

Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258), "содействии террористической организации ДНР" (ч.1 ст. 258-3) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263), пишет издание.

Прокурор добавил, что прокуратура получила необходимые доказательства, обосновывающие подозрение Рубану.

"Часть этих доказательств приобщена к материалам ходатайства, обоснованно подозрение и риски. Во время досудебного расследования установлено, что Рубан может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК (скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, уничтожить, спрятать или исказить доказательства, воздействовать на свидетелей и т.д.)", — сказал прокурор.

Он отметил, что Рубан подозревается в совершении очень тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

"Постановление следственного судьи от 9 марта о содержании под стражей без определения размера залога — считаю обоснованным и прошу оставить без изменений", — подытожил прокурор.

Ранее Рубану подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Приготовление к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Служба безопасности страны вызвала Савченко на допрос по делу. Сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс. Однако пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Она изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.

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