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    Общество

    Апелляционный суд Киева оставил Рубана под арестом

    Тема:

    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (625)

    (обновлено: )14502
    Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко о взятии главы центра освобождения пленных Владимира Рубана на поруки.
    Владимир Рубан в суде Киева
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева оставил под стражей на два месяца главу центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов, таким образом суд отклонил апелляционную жалобу защиты Рубана на решение суда первой инстанции.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Рубан ранее был задержан Службой безопасности Украины при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца.

    "Примененную к Владимиру Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая 2018 года оставить без изменений, а поданную апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — сказал судья по делу на заседании во вторник.

    Также суд отказался удовлетворить ходатайство депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко о взятии Рубана на поруки.

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Служба безопасности страны вызвала Савченко на допрос по делу. Сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс. Однако пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Она изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.

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