Апелляционный суд Киева оставил Рубана под арестом

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева оставил под стражей на два месяца главу центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов, таким образом суд отклонил апелляционную жалобу защиты Рубана на решение суда первой инстанции.

Рубан ранее был задержан Службой безопасности Украины при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца.

"Примененную к Владимиру Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая 2018 года оставить без изменений, а поданную апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — сказал судья по делу на заседании во вторник.

Также суд отказался удовлетворить ходатайство депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко о взятии Рубана на поруки.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Служба безопасности страны вызвала Савченко на допрос по делу. Сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс. Однако пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Она изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.

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