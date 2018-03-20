наверх
20.03.201811:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Военного задержали за продажу элементов бронезащиты танков

    (обновлено: )13910
    По данным прокуратуры, в понедельник был задержан контрактник, который снял на территории военной части с нескольких танков Т-64БМ "Булат" элементы динамической защиты.
    Танк Булат
    Укроборонпром

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Военная прокуратура Центрального региона Украины задержала военнослужащего-контрактника, который подозревается в продаже элементов динамической защиты танков "Нож", сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

    Комплекс "Нож" предназначен для защиты боевых машин и стационарных объектов от бронебойных снарядов, кумулятивных средств поражения и ударно-кумулятивных боеприпасов.

    Военная прокуратура Центрального региона Украины
    Военного задержали за продажу элементов бронезащиты танков

    По данным прокуратуры, в понедельник был задержан контрактник, который снял на территории военной части с нескольких танков Т-64БМ "Булат" элементы динамической защиты.

    "Задержанный водитель танковой роты снял и продал… по 11 тысяч гривен 32 линейных кумулятивных заряда со взрывчатым веществом, ослабив боеспособность танкового подразделения", — говорится в сообщении прокуратуры.

    Военная прокуратура Центрального региона Украины
    Военного задержали за продажу элементов бронезащиты танков

    Указанные типы зарядов используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства.

    Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинений по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" с дополнительной квалификацией по статье "похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества".

    Напомним, Вооруженные силы Украины сталкиваются с целым рядом проблем, в том числе из-за неудачной конструкции танков "Булат", сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике Юрий Толочный.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова оглашает предварительные результаты выборов в Государственную Думу РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Газовая конфорка
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Флаги Великобритании и России
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине