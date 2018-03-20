В Украину не пустили почти 800 нелегалов

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в страну почти 800 нелегальных мигрантов с начала года, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Почти 800 потенциальным незаконным мигрантам отказали в пропуске в Украину с начала года сотрудники Госпогранслужбы", — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, накануне пограничники не пропустили шесть нелегальных мигрантов из Мьянмы, их вернули обратным рейсом в страну, из которой они прибыли.

Ранее правоохранители задержали в Одессе девять нелегальных мигрантов из Бангладеш.