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    В Украину не пустили почти 800 нелегалов

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    Почти 800 потенциальным незаконным мигрантам отказали в пропуске в Украину с начала 2018 года, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
    Украинский пограничник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в страну почти 800 нелегальных мигрантов с начала года, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

    "Почти 800 потенциальным незаконным мигрантам отказали в пропуске в Украину с начала года сотрудники Госпогранслужбы", — говорится в сообщении.

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    По данным ведомства, накануне пограничники не пропустили шесть нелегальных мигрантов из Мьянмы, их вернули обратным рейсом в страну, из которой они прибыли.

    Ранее правоохранители задержали в Одессе девять нелегальных мигрантов из Бангладеш.

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