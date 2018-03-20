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    Общество

    В горах Крыма обнаружен схрон оружия

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (266)

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    По информации МВД Крыма, в горах Крыма обнаружены карабин с оптической установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовка "ТОЗ-8", охотничье ружье 16 калибра, обрез охотничьего оружия 16 калибра, 448 патронов разного калибра.
    Гора Ай-Петри в Крыму.
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    СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. В крымском ущелье горы Ай-Петри вблизи села Соколиное Бахчисарайского района обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба МВД по республике Крым.

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    "В ходе осмотра места происшествия изъято: карабин с оптической установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовка "ТОЗ-8", охотничье ружье 16 калибра, обрез охотничьего оружия 16 калибра, 448 патронов разного калибра, а также составные части к оружию", — говорится в сообщении.

    Кроме того, в отдельной металлической емкости оперативники обнаружили охотничий порох и учебно-тренировочную гранату Ф-1.

    "Все оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по республике Крым", — отметили в ведомстве.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

    Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению происхождения схрона и причастности оружия к ранее совершенным преступлениям.

    Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об обнаружении пяти тайников с боеприпасами в районе проведения военной операции в Донбассе.

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