В горах Крыма обнаружен схрон оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. В крымском ущелье горы Ай-Петри вблизи села Соколиное Бахчисарайского района обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба МВД по республике Крым.

"В ходе осмотра места происшествия изъято: карабин с оптической установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовка "ТОЗ-8", охотничье ружье 16 калибра, обрез охотничьего оружия 16 калибра, 448 патронов разного калибра, а также составные части к оружию", — говорится в сообщении.

Кроме того, в отдельной металлической емкости оперативники обнаружили охотничий порох и учебно-тренировочную гранату Ф-1.

"Все оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по республике Крым", — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению происхождения схрона и причастности оружия к ранее совершенным преступлениям.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об обнаружении пяти тайников с боеприпасами в районе проведения военной операции в Донбассе.