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    Общество

    МВД назвало число беженцев в Украине

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    Татьяна Ковальчук отметила, что сейчас в Украине зарегистрированы более 3 тысяч беженцев. Преимущественно это люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране.
    Сирийские беженцы с сирийскими паспортами
    JOSEPH EID / AFP

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    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Украине на сегодняшний день зарегистрированы более 3 тысяч беженцев. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук заявила в понедельник во время встречи с помощником управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Джорджем Окот-Оббо, сообщает департамент коммуникации МВД.

    "В рамках нашей Стратегии-2020 мы разработали план действий, а также создали рабочую группу, которая занимается вопросами миграционной политики. Сейчас очень важно создать безопасную среду для наших граждан, для иностранных гостей и для лиц, которые по различным неблагоприятным обстоятельств стали беженцами", — сказала замминистра.

    Ковальчук отметила, что сейчас в Украине зарегистрированы более 3 тысяч беженцев. Преимущественно это люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране.

    Ранее сообщалось, что гражданин России незаконно пересек границу Украины и попросил статус беженца.

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