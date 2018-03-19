МВД назвало число беженцев в Украине

JOSEPH EID / AFP
"В рамках нашей Стратегии-2020 мы разработали план действий, а также создали рабочую группу, которая занимается вопросами миграционной политики. Сейчас очень важно создать безопасную среду для наших граждан, для иностранных гостей и для лиц, которые по различным неблагоприятным обстоятельств стали беженцами", — сказала замминистра.
Ковальчук отметила, что сейчас в Украине зарегистрированы более 3 тысяч беженцев. Преимущественно это люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране.
Ранее сообщалось, что гражданин России незаконно пересек границу Украины и попросил статус беженца.