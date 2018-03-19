МВД назвало число беженцев в Украине

JOSEPH EID / AFP

welt.de Ситуация в немецком Коттбусе. Дебаты о беженцах доходят уже до крови В Украине на сегодняшний день зарегистрированы более 3 тысяч беженцев. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук заявила в понедельник во время встречи с помощником управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Джорджем Окот-Оббо, сообщает департамент коммуникации МВД.

"В рамках нашей Стратегии-2020 мы разработали план действий, а также создали рабочую группу, которая занимается вопросами миграционной политики. Сейчас очень важно создать безопасную среду для наших граждан, для иностранных гостей и для лиц, которые по различным неблагоприятным обстоятельств стали беженцами", — сказала замминистра.

Ковальчук отметила, что сейчас в Украине зарегистрированы более 3 тысяч беженцев. Преимущественно это люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране.

Ранее сообщалось, что гражданин России незаконно пересек границу Украины и попросил статус беженца.