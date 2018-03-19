Друг совершившего суицид летчика о последней беседе: это - не депрессия

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Покончивший с собой военный летчик, участник боевых действий в Донбассе Владислав Волошин не был в состоянии депрессии, полагает его товарищ, журналист Юрий Бутусов.

Накануне полиция сообщила, что исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий города Николаев покончил с собой в собственной квартире. По данным СМИ, погибшим является летчик-герой Волошин, который в последнее время занимал должность и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт".

"Волошин всегда казался мне твердым, как алмаз. Но и у алмазов есть свой предел прочности. Это не была депрессия", — написал Бутусов в Facebook.

Он пишет, что разговаривал с Волошиным в конце февраля, и они собирались написать книгу. "Ни о каких врагах или о нерешаемых проблемах я от него не слышал, мы разговаривали в конце февраля", — пишет Бутусов.

Вместе с тем, СМИ опубликовали переписку погибшего. В ней Волошин говорит о "проблемах" с губернатором Николаева. "Я его не боюсь. Детей-то без отца не хочется оставлять… Суицидальные наклонности, мысли меня уже неделю не оставляют", — писал Волошин своему собеседнику еще 21 февраля, сообщают НикВести.

Также в переписке с собеседником Волошин заявляет о желании покинуть и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", но губернатор продлил ему контракт. По информации издания, фамилия Волошина фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и украинскими следователями.