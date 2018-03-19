Николаевский губернатор прокомментировал самоубийство директора аэропорта

Фото Николаевской ОГА

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Глава Николаевской облгосадминистации Алексей Савченко назвал чушью информацию о возможных причинах самоубийства директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина, об этом Савченко написал на своей странице в Facebook.

В николаевских СМИ опубликована переписка Волошина с неназванным собеседником, в которой он признается, что намеревался уволиться и что на него оказано давление при подписание тендерной документации.

Савченко пишет, что узнал о смерти Волошина во время прохождения лечения и вспоминает о его назначении.

"Я хорошо помню тот июльский день, когда лично познакомился с Владом. Это было после того, как Юрий Бутусов сделал интервью с героем-летчиком, который был вынужден уйти со службы и искать себя в гражданской жизни. Принципиальный. Гордый. Целенаправленный. Хорошо помню каждое слово нашего с ним разговора, после которого и предложил ему рассмотреть возможность занять должность в КП "Николаевский международный аэропорт". Через неделю было его официальное представление в должности и сразу завистливые взгляды бывших руководителей предприятия, которые увидели в нем конкурента. Несмотря на это, Влад строил планы на будущее, одним из этапов в которых был запуск николаевского аэропорта. Но…", — написал Савченко.

"Вчерашняя трагическое событие до сих пор не укладывается в голове. Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочем. Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность", — уверен губернатор.

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Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. В момент самоубийства дома у Волошина находилась его семья. Его назначению на должность предшествовал скандал с предыдущим руководителем николаевского аэропорта Михаилом Галайко. Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обвинили его в даче взятки в 700 тысяч гривен. Материалы по Галайко были переданы в облпрокуратуру, в течение двух месяцев он находился под арестом, однако потом вышел под домашний арест.