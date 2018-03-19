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    Общество

    НАБУ: суды рассматривают только треть представленных дел

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    НАБУ проинформировало, что В около 50 производствах, представленных Бюро, не пройдено даже подготовительное заседание, в некоторых из них дата такого заседания не назначается более года.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Среди более 120 дел, расследуемых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и направленных в судебные инстанции прокурорами САП, только треть рассматривается по существу. В около 50 производствах не пройдено даже подготовительное заседание, причем в некоторых из них дата такого заседания не назначается более года.

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    Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

    "Например, по делу по обвинению судьи Октябрьского районного суда г. Днепра, очередное подготовительное заседание назначено на 22 марта 2018 года. За почти 13 месяцев с момента направления обвинительного акта (30.01.2017) была изменена подсудность дела, трижды менялась коллегия судей, еще несколько раз заседания переносились из-за неявки участников процесса", — сообщает НАБУ

    Бюро отмечает, что о неготовности существующей судебной системы рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров свидетельствует немалое количество самоотводов судей. Так, в производстве по обвинению заместителя прокурора Кировоградской области, после изменения подсудности и длительного рассмотрения апелляционной жалобы на возвращение обвинительного акта, на назначенном заседании в феврале 2018 коллегия взяла самоотвод.

    Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд города Киева удовлетворил жалобу народного депутата Виталия Куприя на бездействие НАБУ, детективы которого отказались расследовать дело теневых операций экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина и Сергея Курченко в интересах президента Петра Порошенко.

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