НАБУ: суды рассматривают только треть представленных дел

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Среди более 120 дел, расследуемых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и направленных в судебные инстанции прокурорами САП, только треть рассматривается по существу. В около 50 производствах не пройдено даже подготовительное заседание, причем в некоторых из них дата такого заседания не назначается более года.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Например, по делу по обвинению судьи Октябрьского районного суда г. Днепра, очередное подготовительное заседание назначено на 22 марта 2018 года. За почти 13 месяцев с момента направления обвинительного акта (30.01.2017) была изменена подсудность дела, трижды менялась коллегия судей, еще несколько раз заседания переносились из-за неявки участников процесса", — сообщает НАБУ

Бюро отмечает, что о неготовности существующей судебной системы рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров свидетельствует немалое количество самоотводов судей. Так, в производстве по обвинению заместителя прокурора Кировоградской области, после изменения подсудности и длительного рассмотрения апелляционной жалобы на возвращение обвинительного акта, на назначенном заседании в феврале 2018 коллегия взяла самоотвод.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд города Киева удовлетворил жалобу народного депутата Виталия Куприя на бездействие НАБУ, детективы которого отказались расследовать дело теневых операций экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина и Сергея Курченко в интересах президента Петра Порошенко.