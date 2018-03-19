наверх
19.03.201812:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Стала известна возможная причина суицида директора николаевского аэропорта

    (обновлено: )120322
    Николаевские СМИ опубликовали переписку, из которой следует, что до смерти Владислав Волошин подписал итоги сомнительного тендера и намеревался уволиться.
    Владислав Волошин
    Фото Николаевской ОГА

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Директор аэропорта Николаева Владислав Волошин до своей смерти утвердил сомнительный тендер и был утвержден в должности, несмотря на желание уволиться, заявил журналист Андрей Лохматов.

    Ветераны АТО. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зона особого риска. Ветераны АТО склонны к суицидам, насилию и криминалу

    Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. В момент самоубийства дома у Волошина находилась его семья.

    На сайте "НикВести" Лохматов опубликовал якобы переписку Волшина и неизвестного, из которой следует, что Волошина уже посещали мысли о самоубийстве.

    "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя,…, суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают", — приводятся слова абонента, подписанного как Волошин.

    "Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы", — также говорится в сообщениях от этого контакта.

    Напомним, что назначению Волошина предшествовал скандал с предыдущим руководителем  николаевского аэропорта Михаилом Галайко. Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обвинили его в даче взятки в 700 тысяч гривен. Материалы по Галайко были переданы в облпрокуратуру, в течение двух месяцев он находился под арестом, однако потом вышел под домашний арест.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Минске. Павел Климкин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Флаг Польши
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Днепр замело снегом
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину