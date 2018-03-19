Стала известна возможная причина суицида директора николаевского аэропорта

Фото Николаевской ОГА

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Директор аэропорта Николаева Владислав Волошин до своей смерти утвердил сомнительный тендер и был утвержден в должности, несмотря на желание уволиться, заявил журналист Андрей Лохматов.

Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. В момент самоубийства дома у Волошина находилась его семья.

На сайте "НикВести" Лохматов опубликовал якобы переписку Волшина и неизвестного, из которой следует, что Волошина уже посещали мысли о самоубийстве.

"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя,…, суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают", — приводятся слова абонента, подписанного как Волошин.

"Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы", — также говорится в сообщениях от этого контакта.

Напомним, что назначению Волошина предшествовал скандал с предыдущим руководителем николаевского аэропорта Михаилом Галайко. Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обвинили его в даче взятки в 700 тысяч гривен. Материалы по Галайко были переданы в облпрокуратуру, в течение двух месяцев он находился под арестом, однако потом вышел под домашний арест.