Беспилотник США курсировал над Донбассом

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КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в воскресенье в ходе проведения очередного многочасового разведывательного полета вдоль линии разграничения на Донбассе несколько раз приближался к российским рубежам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, с утра в течение 11 часов летал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

В ходе полета американский разведчик осуществил не менее семи пролетов на расстоянии приблизительно 40-55 км от граничащих с Луганской областью Украины районами Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области на высоте около 16 тыс. метров.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Тяжелый американский беспилотник в воскресенье утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону российской границы. Он начал курсировать вдоль линии разграничения на Донбассе, совершая полет на расстоянии приблизительно 70-80 км от нее.

После этого вечером беспилотник ушел из воздушного пространства над Донбассом. В настоящее время он возвращается на аивиабазу в Италии.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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