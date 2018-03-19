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    Общество

    Беспилотник США курсировал над Донбассом

    (обновлено: )32
    Дальний американский беспилотник с утра в течение 11 часов летал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
    Американский беспилотник. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в воскресенье в ходе проведения очередного многочасового разведывательного полета вдоль линии разграничения на Донбассе несколько раз приближался к российским рубежам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

    По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, с утра в течение 11 часов летал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

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    В ходе полета американский разведчик осуществил не менее семи пролетов на расстоянии приблизительно 40-55 км от граничащих с Луганской областью Украины районами Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области на высоте около 16 тыс. метров.

    С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

    Тяжелый американский беспилотник в воскресенье утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону российской границы. Он начал курсировать вдоль линии разграничения на Донбассе, совершая полет на расстоянии приблизительно 70-80 км от нее.

    После этого вечером беспилотник ушел из воздушного пространства над Донбассом. В настоящее время он возвращается на аивиабазу в Италии.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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