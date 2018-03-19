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    Общество

    В Луганской области восстановили электроснабжение шахт

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    На двух шахтах - "Карбонит" и "Золотое" госпредприятия "Первомайскуголь" уже восстановлено электроснабжение, сообщил глава профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
    Шахта Карбонит. Архивное фото
    facebook.com/shtab.blokady

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Специалисты восстановили электроснабжение шахт "Золотое" и "Карбонит" на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщил в воскресенье глава профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    "На двух шахтах — "Карбонит" и "Золотое" госпредприятия "Первомайскуголь" уже восстановлено электроснабжение", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

    Ранее в воскресенье Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что более 170 человек остались под землей из-за обесточивания двух шахт.

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