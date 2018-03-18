наверх
18.03.201822:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    Общество

    Осада снята. Во Львове и Одессе прекратили блокирование консульства РФ

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (77)

    (обновлено: )238
    Представители движения "Национальный корпус", партии "Свобода", "Правого сектора" а также организации "С14" разобрали палатки, установленные у здания дипломатического учреждения во Львове.
    Блокада выборов президента России во Львове
    varta1.com.ua

    КИЕВ, 18 мар – РИА Новости Украина. К вечеру националисты прекратили блокирование здания консульства РФ во Львове, где расположен избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.

    "Хорошо, что акция прошла без применения силы, это значит, что мы выходим на качественно новый уровень. Но мы показали своё неуважение", — сказал, завершая митинг, один из его организаторов.

    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Думская.net
    Одесса, Харьков, Львов: в Украине (не) проходят выборы президента РФ

    После этого представители националистического движения "Национальный корпус", партии "Свобода", "Правого сектора" а также организации "С14" разобрали палатки, установленные у здания дипломатического учреждения.

    Во время блокирования проведения выборов президента России на избирательном участке во Львове полиция не пропустила для голосования одну гражданку РФ. В целом блокирование прошло спокойно, без столкновений, в нем приняли участие около сотни человек.

    Охрану консульства обеспечивали несколько десятков полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

    Также в Одессе националисты из "Правого сектора" завершили акцию протеста против проведения выборов президента РФ у здания консульства России.

    Между тем, они пока баррикаду из мешков песка и колючей проволоки на улице Гагаринское плато не разобрали. Большинство полицейских, которые блокировали здание консульства, уехали. Однако проезд и проход к зданию консульства по-прежнему закрыт.

    Как заявил РИА Новости один из полицейских, в ходе митинга нарушений общественного порядка не было, правоохранители никого не задерживали. При этом он не сказал, почему оцепление консульства не снято.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину