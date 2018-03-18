Осада снята. Во Львове и Одессе прекратили блокирование консульства РФ

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КИЕВ, 18 мар – РИА Новости Украина. К вечеру националисты прекратили блокирование здания консульства РФ во Львове, где расположен избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Хорошо, что акция прошла без применения силы, это значит, что мы выходим на качественно новый уровень. Но мы показали своё неуважение", — сказал, завершая митинг, один из его организаторов.

После этого представители националистического движения "Национальный корпус", партии "Свобода", "Правого сектора" а также организации "С14" разобрали палатки, установленные у здания дипломатического учреждения.

Во время блокирования проведения выборов президента России на избирательном участке во Львове полиция не пропустила для голосования одну гражданку РФ. В целом блокирование прошло спокойно, без столкновений, в нем приняли участие около сотни человек.

Охрану консульства обеспечивали несколько десятков полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Также в Одессе националисты из "Правого сектора" завершили акцию протеста против проведения выборов президента РФ у здания консульства России.

Между тем, они пока баррикаду из мешков песка и колючей проволоки на улице Гагаринское плато не разобрали. Большинство полицейских, которые блокировали здание консульства, уехали. Однако проезд и проход к зданию консульства по-прежнему закрыт.

Как заявил РИА Новости один из полицейских, в ходе митинга нарушений общественного порядка не было, правоохранители никого не задерживали. При этом он не сказал, почему оцепление консульства не снято.