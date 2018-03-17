Полиция отчиталась по ситуации на массовых мероприятиях на Закарпатье

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины обеспечила безопасность мирных собраний граждан в Закарпатской области в день празднования годовщины провозглашения Карпатской Украины, все мероприятия прошли спокойно и без нарушений, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По данным полиции, в субботу в Закарпатской области отмечают 79-ю годовщину провозглашения Карпатской Украины, в Хустском районе области были запланированы десять массовых мероприятий, а в Ужгороде — факельный марш.

"Полиция обеспечила охрану общественного порядка во время массовых мероприятий, которые уже состоялись, не допустив никаких правонарушений. Полицейские продолжают нести службу по обеспечению публичной безопасности", — цитирует пресс-служба национальной полиции заявление Князева.

"Национальная полиция, в первую очередь полиция Закарпатской области, вместе со всем правоохранительным звеном обезопасили мирные собрания граждан", — сказал Князев.

По словам главы Нацполиции, во время массовых мероприятий, которые прошли в Закарпатской области в последнее время, – а они проходили почти в каждом населенном пункте, – полиция "очень достойно" приняла эти меры и не допустила каких-то шовинистических или иных хулиганских проявлений. "На помощь местной полиции были направлены дополнительные силы полицейских и Нацгвардии, и они своим присутствием не спровоцировали никаких негативных проявлений или замечаний со стороны граждан", — сообщил Князев.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что попросил министра внутренних дел Арсена Авакова и главу Службы безопасности Василия Грицака следить за ситуацией в Закарпатской области в связи с поджогами офиса Союза закарпатских венгров.

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.