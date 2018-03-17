Недопуск россиян в дипучреждения. Националисты грозятся все равно прийти

Фото Facebook "Национального корпуса"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. "Национальный корпус", ВО "Свобода" и "Правый сектор" не отменяют анонсированную на 18 марта акцию возле посольства РФ в Украине, несмотря на заявление главы МВД Арсена Авакова о недопуске граждан РФ на территорию российских дипучреждений для голосования на выборах президента России. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы "Нацкорпуса" Романа Чернышева.

Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Как указано в заявлении министерства, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине. В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"Мы готовили эту акцию еще задолго до заявления министра внутренних дел. Несмотря на сказанное Аваковым, мы не знаем, на самом ли деле правоохранительные органы будут как-то препятствовать голосованию, поэтому мы свою акцию не отменяем в любом случае", — сказал Чернышев.

По его словам, если правоохранители сделают то, что анонсировал Аваков, это "будет очень хорошо".

"А если что-то будет не так, как было обещано правоохранителями, то мы всегда подстрахуем", — отметил он.

Чернышев рассказал, что в акции планируют принять участие порядка 200 националистов, они будут находиться возле посольства РФ в течение всего времени голосования на выборах президента РФ, то есть с 8 до 20 часов. Утром и около двух часов дня запланированы определенные перформансы.

Руководитель пресс-службы "Нацкорпуса" заверил, что националисты не будут делать никаких агрессивных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.

"Надеемся, относительно нас не будет никаких провокаций", — отметил он.

Ранее националисты заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.

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