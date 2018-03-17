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    Общество

    В сети уже начали высмеивать обыски на "Новой Почте"

    (обновлено: )43651
    В сети уже начали появляться оригинальные фотожабы по поводу обысков на "Новой Почте", которые прошли накануне в нескольких областных центрах.
    Обыски в офисах Новой Почты
    Facebook Sergey Voichenko

    Генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства в отношении должностных лиц ООО "Новая Почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
    Когда Луценко займется посадкой коррупционеров?

    В пятницу, 16 мата, стало известно, что ГПУ проводит обыски в нескольких офисах "Новой Почты".

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    "По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

    Она также сообщила, что га следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая Почта".

    Между тем пользователи соцетей не так единодушны в оценке происходящего. 

    Скриншот Апостроф
    Пользователи комментируют обыски на "Новой Посте"

    Кроме того, в сети уже начали появляться оригинальные фотожабы по поводу обысков. Авторы "иллюстраций" главными героями сделали президента Петра Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко. 

    Facebook Sergey Voichenko
    Обыски в офисах "Новой Почты"

     

    Напомним, на днях были проведены обыски в Государственной миграционной службе.

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