В офисах "Новой Почты" проходят массовые обыски

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в нескольких офисах "Новой Почты". Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее сооснователь Владимир Поперешнюк.

"Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике осуществляют обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер", – отметил Поперешнюк.

В то же время в прокуратуре информацию об обысках пока не комментировали.

Генеральная прокуратура подтвердила, что проводит обыски в отделениях Новой почты. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook.

"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений Новой почты в городах: Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона", — сообщила она.

Напомним, 12 марта сотрудники СБУ провели обыск у киевского журналиста Юрия Лукашина.