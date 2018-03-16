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    Общество

    В офисах "Новой Почты" проходят массовые обыски

    (обновлено: )150738
    Генеральная прокуратура подтвердила, что проводит обыски в отделениях Новой почты. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook.
    Новая почта
    Новая почта, facebook

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в нескольких офисах "Новой Почты". Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее сооснователь Владимир Поперешнюк.

    "Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике осуществляют обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер", – отметил Поперешнюк.

    В то же время в прокуратуре информацию об обысках пока не комментировали.

    Генеральная прокуратура подтвердила, что проводит обыски в отделениях Новой почты. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook.

    "В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений Новой почты в городах: Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона", — сообщила она.

    Напомним, 12 марта сотрудники СБУ провели обыск у киевского журналиста Юрия Лукашина.

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