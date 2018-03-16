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    Общество

    Гройсман сообщил о новой космической программе Украины

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    По словам премьера, Украина является космической страной и имеет ряд международных проектов: "Я определил три задачи для Космического агентства, по которым они сегодня работают".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие недели будет утверждена новая космическая научно-техническая программа на следующие 5 лет.

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    Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде он отметил, что предыдущая программа закончилась в 2017 году, в связи с чем Государственное космическое агентство занялось формированием новой общегосударственной целевой программы.

    "Буквально в январе я проводил закрытое совещание со всеми заинтересованными сторонами. Соответственно они сейчас готовят новую программу и будут ее докладывать. Я думаю, что в ближайшие недели будет ее утверждение. И дальше они продолжат свою работу", — сказал Гройсман, сообщает Укринформ.

    По его словам, Украина является космической страной и имеет ряд международных проектов.

    "Я определил три задачи для Космического агентства, по которым они сегодня работают", — отметил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у США может появиться новый род войск — космические войска.

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