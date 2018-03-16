Аксенов: Украина смирилась с утратой Крыма

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина.

Власти Украины смирились с окончательной утратой Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Внутри смирились. На публичном поле понятно, им что-то надо рассказывать. Я уверен, что и большинство граждан Украины давно смирилось с тем, что Крым российский. Мало того, эти граждане не чувствуют себя в напряжении, поскольку они понимают, что Крым для них доступен. Если их власти не будут препятствовать, они точно так же спокойно с украинскими паспортами сюда смогут приезжать", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, никаких ограничений для посещения Крыма гражданами Украины нет.

Крымчане в пятницу отмечают четвертую годовщину со дня общекрымского референдума, по итогам которого полуостров присоединили к России.