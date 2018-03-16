наверх
16.03.201815:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Общество

    Аксенов: Украина смирилась с утратой Крыма

    (обновлено: )15140
    Как считает Аксенов, "большинство граждан Украины давно смирилось с тем, что Крым российский". По его словам, "эти граждане не чувствуют себя в напряжении, поскольку они понимают, что Крым для них доступен".
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина

    Празднование Дня ВМФ в Севастополе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как Киев будет возвращать Крым
    Власти Украины смирились с окончательной утратой Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.

    "Внутри смирились. На публичном поле понятно, им что-то надо рассказывать. Я уверен, что и большинство граждан Украины давно смирилось с тем, что Крым российский. Мало того, эти граждане не чувствуют себя в напряжении, поскольку они понимают, что Крым для них доступен. Если их власти не будут препятствовать, они точно так же спокойно с украинскими паспортами сюда смогут приезжать", — сказал Аксенов журналистам.

    По его словам, никаких ограничений для посещения Крыма гражданами Украины нет.

    Крымчане в пятницу отмечают четвертую годовщину со дня общекрымского референдума, по итогам которого полуостров присоединили к России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада. Архивное фото
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Одна гривна, монета
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом