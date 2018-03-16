наверх
16.03.201810:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Общество

    Запад плевать хотел на украинские заботы - Поклонская

    (обновлено: )40170
    По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, возвращение полуострова в состав Украины невозможно. При этом она считает, что западным партнерам не нужна Украина "с ее традициями, культурой и языком".
    Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская считает, что возвращение Крыма обратно в состав Украины невозможно.

    "Украина скорее вернется в Россию. Возвращение Крыма просто невозможно", — заявила она журналистам.

    Празднование Дня ВМФ в Севастополе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как Киев будет возвращать Крым

    По ее словам, Украина – "братская страна по отношению к России, и по-другому быть не может".

    "Украина с ее традициями, культурой, языком не нужна никаким западным партнерам. Плевать они хотели на украинские заботы, на украинские традиции, на язык. А мы нет. Мы один народ, поэтому и развиваться должны вместе и процветать будем вместе на зло врагам", — сказала российский депутат.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Геращенко
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Одна гривна, монета
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом