Запад плевать хотел на украинские заботы - Поклонская

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская считает, что возвращение Крыма обратно в состав Украины невозможно.

"Украина скорее вернется в Россию. Возвращение Крыма просто невозможно", — заявила она журналистам.

По ее словам, Украина – "братская страна по отношению к России, и по-другому быть не может".

"Украина с ее традициями, культурой, языком не нужна никаким западным партнерам. Плевать они хотели на украинские заботы, на украинские традиции, на язык. А мы нет. Мы один народ, поэтому и развиваться должны вместе и процветать будем вместе на зло врагам", — сказала российский депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".