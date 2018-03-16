СМИ сообщили о новых фактах про "тайный изолятор" СБУ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. СМИ нашли новые факты о функционировании изолятора Харьковского управления СБУ, который официально не работает.

Об этом говорится в расследовании "Громадського".

Издание поговорило с пятью людьми, которые утверждают, что больше года содержались в изоляторе Харьковского управления СБУ без суда и следствия.

Отмечается, что в 2014 году они помогали ополченцам в Донбассе, но никаких обвинений против них не было выдвинуто.

Как отмечает издание, по утверждениям СБУ в изоляторе сделали ремонт в рамках подготовки к Евро-2012: там должны были удерживать тех иностранных болельщиков, которые нарушали общественный порядок. Однако, по данным СБУ, во время Евро-2012 не было таких нарушителей и пока его не используют.

В то же время опрошенные мужчины утверждают обратное. Среди прочего они рассказали о деталях тюремного быта, которые невозможно было узнать из открытых источников.

Журналисты побывали в изоляторе и проверили показания мужчин.

"Громадське" также направило запрос в СБУ, где поинтересовалось, когда делали ремонт к Евро-2012.

"Через три года все документы об этом были уничтожены в соответствии с законом о порядке хранения хозяйственных документов", — передает издание ответ СБУ.

Ранее директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук сообщила, что все лица, которые тайно содержались под стражей в управлении Службы безопасности Украины в Харькове, вышли на свободу.