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    Общество

    СМИ сообщили о новых фактах про "тайный изолятор" СБУ

    (обновлено: )28321
    Как отмечает издание, по утверждениям СБУ в изоляторе сделали ремонт в рамках подготовки к Евро-2012: там должны были удерживать тех иностранных болельщиков.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. СМИ нашли новые факты о функционировании изолятора Харьковского управления СБУ, который официально не работает.

    Об этом говорится в расследовании "Громадського".

    Узник тайной тюрьмы СБУ рассказал историю содержания
    Громадське Телебачення/youtube
    Узник "тайной тюрьмы" СБУ рассказал историю содержания

    Издание поговорило с пятью людьми, которые утверждают, что больше года содержались в изоляторе Харьковского управления СБУ без суда и следствия. 

    Отмечается, что в 2014 году они помогали ополченцам в Донбассе, но никаких обвинений против них не было выдвинуто.

    Как отмечает издание, по утверждениям СБУ в изоляторе сделали ремонт в рамках подготовки к Евро-2012: там должны были удерживать тех иностранных болельщиков, которые нарушали общественный порядок. Однако, по  данным СБУ, во время Евро-2012 не было таких нарушителей и пока его не используют.

    В то же время опрошенные мужчины утверждают обратное. Среди прочего они рассказали о деталях тюремного быта, которые невозможно было узнать из открытых источников.

    Журналисты побывали в изоляторе и проверили показания мужчин. 

    "Громадське" также направило запрос в СБУ, где поинтересовалось, когда делали ремонт к Евро-2012.

    "Через три года все документы об этом были уничтожены в соответствии с законом о порядке хранения хозяйственных документов", — передает издание ответ СБУ.

    Ранее директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук сообщила, что все лица, которые тайно содержались под стражей в управлении Службы безопасности Украины в Харькове, вышли на свободу.

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