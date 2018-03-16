Савченко: не хочу рожать детей в Украине

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что не хочет рожать детей в нынешней Украине.

"У меня нет детей. И я не хочу родить их в этой стране. А те, у кого есть дети, в Украине, им еще страшнее. Потому что на курицу Косюка, друга президента, мы даем 350 грн дотации, хотя курица стоит 150 грн на базаре, на корову, любимицу Ляшко, мы даем 2500 грн дотации. А на ребенка-инвалида – 1400 грн, на взрослого человека – 1400 грн", – заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Также нардеп заявила, что считает украинскую власть преступниками, поэтому, по ее мнению, граждане Украины имеют право на восстание.

Напомним, 15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в парламенте заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, Луценко внес в Раду представление о лишении депутатского иммунитета, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Сама Савченко, побывавшая накануне на допросе в СБУ по делу руководителя Центра по освобождению пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

Добавим, что перед визитом в СБУ нардеп сделал целый ряд скандальных и противоречивых заявлений, в том числе по событиям во время Революции достоинства зимой 2014 года.

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию оружие, спрятанное в мебели. Рубану объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца. Сам же "генерал-переговорщик" свой вину отрицает.