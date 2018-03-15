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    Общество

    Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе

    (обновлено: )16811
    Как сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова, на лечении в медицинских учреждениях находятся 8 человек, среди взрослых являются военнослужащие.
    Вирус кори
    Фото Медконсультант

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Мариуполе зарегистрировано 12 случаев кори, среди заболевших есть и военнослужащие.

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    Об этом сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова, передает УНН.

    "Сейчас на лечении в медицинских учреждениях находятся 8 человек, трое из которых — дети. Среди взрослых являются военнослужащие ", — отметила Мартынова.

    Медики уверяют, что болезнь в город завезли из другой области.

    Напомним, с начала года в Донецкой области зарегистрировано 101 случай заболевания корью.

    Ранее сообщалось, что Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс".

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