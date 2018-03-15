Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Мариуполе зарегистрировано 12 случаев кори, среди заболевших есть и военнослужащие.

Об этом сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова, передает УНН.

"Сейчас на лечении в медицинских учреждениях находятся 8 человек, трое из которых — дети. Среди взрослых являются военнослужащие ", — отметила Мартынова.

Медики уверяют, что болезнь в город завезли из другой области.

Напомним, с начала года в Донецкой области зарегистрировано 101 случай заболевания корью.

Ранее сообщалось, что Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс".