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    Общество

    Перенесли. Стало известно, когда в Украине отключат аналоговое ТВ

    (обновлено: )19220
    По словам ответственного секретаря Нацсовета Александра Ильяшенко, по состоянию на март 2018 года план по переходу на новый вид вещания не утвержден Кабинетом министров.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/fandor1n

    КИЕВ, 15 мар —  РИА Новости Украина. 

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/espensorvik
    Твое, мое, наше... нет, снова мое. Как поделили украинское телевидение
    Отключение аналогового вещания в Украине перенесли на апрель-май 2019 года, сообщается на сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

    По словам ответственного секретаря Нацсовета Александра Ильяшенко, отключение аналогового телерадиовещания должно было начаться в декабре прошлого года. Вместе с тем, по состоянию на март 2018 года план по переходу на новый вид вещания не утвержден Кабинетом министров.

    Между тем, отключение аналогового сигнала, как и было предусмотрено, пройдет в три этапа.

    Первый этап предполагает отключение аналогового вещания в отдельных областях. 

    На втором этапе сигнал отключат на всей территории Украины, за исключением "UA:Первый", местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах.

    Завершающий третий этап, должен состоятся в апреле-мае 2019 года.

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