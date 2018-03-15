Перенесли. Стало известно, когда в Украине отключат аналоговое ТВ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина.

Отключение аналогового вещания в Украине перенесли на апрель-май 2019 года, сообщается на сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

По словам ответственного секретаря Нацсовета Александра Ильяшенко, отключение аналогового телерадиовещания должно было начаться в декабре прошлого года. Вместе с тем, по состоянию на март 2018 года план по переходу на новый вид вещания не утвержден Кабинетом министров.

Между тем, отключение аналогового сигнала, как и было предусмотрено, пройдет в три этапа.

Первый этап предполагает отключение аналогового вещания в отдельных областях.

На втором этапе сигнал отключат на всей территории Украины, за исключением "UA:Первый", местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах.

Завершающий третий этап, должен состоятся в апреле-мае 2019 года.