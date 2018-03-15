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    Общество

    Наконец-то! Синоптик поведала, когда в Украину придет тепло

    (обновлено: )49002
    По словам синоптика, 17-19 марта в стране выпадет много снега в северной части Украины. В частности, в Черниговской, Сумской и, возможно, в Киевской областях добавится 20-30 см снежного покрова.
    Оттепель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. 

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    В Украине станет потеплее уже с 27 марта, пишет УНИАН со ссылкой на начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяну Адаменко.

    По ее словам, до 26 марта интенсивного нарастания тепла не предвидится.

    "То есть все весенние процессы, по сегодняшним данным, начнутся только с 27 марта", — сказала Адаменко.

    По словам синоптика, 17-19 марта в стране выпадет много снега в северной части Украины. В частности, в Черниговской, Сумской и, возможно, в Киевской областях добавится 20-30 см снежного покрова.

    Она отметила, что в этих районах ожидается самое интенсивное снижение температуры — до 10-15 градусов мороза несколько дней подряд.

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