В Харькове националисты устроят протест в день выборов президента России

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Харькове националисты планируют пикетировать консульство России 18 марта — в день выборов президента РФ.

Организаторами акции выступили "Национальный корпус" и "Свобода".

По сообщению Newsroom, в городском управлении Национальной полиции пока не получали заявок на проведение каких-либо акций возле консульства России.

Ранее "Национальный корпус", "Правый сектор" и ВО "Свобода" заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ. МИД РФ во вторник потребовал от властей Украины безусловного обеспечения безопасности российских диппредставительств.