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    Общество

    В Харькове националисты устроят протест в день выборов президента России

    (обновлено: )9505
    "Национальный корпус" и "Свобода" анонсировали пикетирование консульства России в Харькове в день проведения выборов президента России 18 марта.
    Консульство России в Харькове
    Фото Укринформ.Ру

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Харькове националисты планируют пикетировать консульство России 18 марта — в день выборов президента РФ.

    Досрочное голосование в РФ. Архивное фото
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    Организаторами акции выступили "Национальный корпус" и "Свобода".

    По сообщению Newsroom, в городском управлении Национальной полиции пока не получали заявок на проведение каких-либо акций возле консульства России.

    Ранее "Национальный корпус", "Правый сектор" и ВО "Свобода" заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ. МИД РФ во вторник потребовал от властей Украины безусловного обеспечения безопасности российских диппредставительств.

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