Солдат, потерявший шапку, о "контакте" с Порошенко: и стыдно, и приятно

На церемонии приветствия австрийского президента Александра ван дер Беллена с супругой, которая прошла накануне в Киеве под Администрацией президента Украина на улице Банковой, произошел курьез. Во время салютования в честь высоких гостей один из солдат т почетного караула потерял шапку. Головной убор подобрал и вернул "на место" лично президент Петр Порошенко.

Журналисты ТСН разыскали бойца, которому Петр Порошенко уделил непротокольное внимание во время официального мероприятия.

21-летний Николай – стрелок почетного караула президентского полка имени Богдана Хмельницкого, родом из Кривого Рога. Он подписал контракт на три года, служит уже почти год и стесняется избыточного к себе внимания. Парень стесняется чрезмерного внимания, но все же рассказал, почему произошел курьез.

Солдат объясняет, что поднять шляпу самостоятельно права не имел. "Никак нет. Исполнение ритуала, Гимн – это все. Я не мог там двигаться. Уже как есть, так есть, что поделаешь", — говорит он.

Шапка новая и по размеру, поэтому парень уверен, что виноват случай. "Офицер, который стоял рядом со мной, при исполнении ритуала сбил ее шашкой. Получается, она сзади зацепилась и слетела", — пояснил Николай.

ТСН Петр Порошенко вернул стрелку почетного караула упавшую шапку

Офицер сейчас на полигоне, но за свою ошибку, уверяет солдат, он извинился. Николай признается, что для него то, что произошло, является событием, потому что хоть президента вблизи видел не впервые, но то, что тот подошел и надел на него фуражку, солдата удивило.

"Очень приятно было. Он как нормальный человек к этому отнесся – не просто прошел, а помог", — пояснил военный. Он рассказал, что Порошенко ничего ему не говорил. "Он просто улыбался. Тут как бы две стороны медали: и переживаю, и стыдно, и приятное событие", — признался Николай.

За конфуз не ругали ни стрелков, ни руководство полка. "Все мы люди, каждый из нас в той или иной степени допускает ту или иную ошибку", — заверил заместитель командира батальона почетного караула Евгений Солодаев. Теперь друзья в шутку называют Николая телевизионной звездой. В то же время в полку обещают президентское терпение не испытывать и последующие ритуалы проводить внимательнее.

Напомним, на инаугурации Петра Порошенко в июне 2014 года во время торжественной церемонии солдат уронил карабин, потеряв сознание буквально в двух метрах от главы государства.