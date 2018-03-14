наверх
14.03.201820:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Общество

    Кто самый несчастный? Украинец снова в "печальном" рейтинге

    (обновлено: )15230
    В докладе оцениваются 156 стран, в нем учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.
    Тарас Шевченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Узбекистан занял 44-ю строку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН, Украина опустилась на 138-е место, свидетельствует доклад The World Happiness Report, который был опубликован в среду.

    В докладе оцениваются 156 стран, в нем учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

    В прошлогоднем отчете Узбекистан занимал 47-ю строку, Украина — 132-ю.

    В 2018 году свои показатели "счастья" улучшили Таджикистан, который поднялся с 96-й на 80-ю строку, и Киргизия, которая улучшила свои позиции на шесть пунктов до 92-й строки.

    Армения опустилась со 121-й на 129-ю строку, Азербайджан — с 85-й на 87-ю, Белоруссия — с 67-й на 73-ю, Молдавия — с 56-й на 67-ю. Казахстан сохранил 60-ю строку рейтинга.

    В десятку самых счастливых стран вошли Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

    Впервые подобный доклад был выпущен в 2012 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом