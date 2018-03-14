Кто самый несчастный? Украинец снова в "печальном" рейтинге

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Узбекистан занял 44-ю строку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН, Украина опустилась на 138-е место, свидетельствует доклад The World Happiness Report, который был опубликован в среду.

В докладе оцениваются 156 стран, в нем учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

В прошлогоднем отчете Узбекистан занимал 47-ю строку, Украина — 132-ю.

В 2018 году свои показатели "счастья" улучшили Таджикистан, который поднялся с 96-й на 80-ю строку, и Киргизия, которая улучшила свои позиции на шесть пунктов до 92-й строки.

Армения опустилась со 121-й на 129-ю строку, Азербайджан — с 85-й на 87-ю, Белоруссия — с 67-й на 73-ю, Молдавия — с 56-й на 67-ю. Казахстан сохранил 60-ю строку рейтинга.

В десятку самых счастливых стран вошли Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Впервые подобный доклад был выпущен в 2012 году.