В Кривом Роге работники промышленного гиганта вышли на масштабный митинг

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Кривом Роге работники металлургического гиганта "АрселорМиттал Кривой Рог" вышли на масштабный митинг.

В акции протеста принимают участие около 350 человек, несколько профсоюзов промышленного предприятия-гиганта.

0564.ua Митинг в Кривом Роге

На митинге собрали более 12 тыс. подписей сотрудников предприятия, необходимых для того, чтобы потом можно было объявить о созыве конференции коллектива. Только после этого у работников будут законные основания для объявления забастовки, сообщает 0564.ua.

"Работники предприятия требуют повысить им заработную плату, обеспечить условия труда на производстве. На митинге вспомнили о трагедии, которая прошла почти 2 недели назад на АМКР, когда погиб рабочий под завалами крыши. Рабочие говорят о конвертерном цехе и требуют обследовать все здания и проверить исправность оборудования, чтобы не допустить трагедий в будущем. Рабочие требуют, чтобы прошла полномасштабная комиссия всех цехов и начали именно с конвекторного цеха. Рабочие отметили, что уже проходит проверка, только жаль, что после гибели их коллеги", — сообщает портал.

Участники митинга планируют после акции продолжить переговоры с руководством предприятия.

Ранее сообщалось, что партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил" собирает новый митинг в Киеве.