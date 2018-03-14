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    В Кривом Роге работники промышленного гиганта вышли на масштабный митинг

    (обновлено: )35640
    Сообщается, что работники предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" требуют повысить им заработную плату, обеспечить условия труда на производстве.
    Митинг в Кривом Роге
    0564.ua

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Кривом Роге работники металлургического гиганта "АрселорМиттал Кривой Рог" вышли на масштабный митинг.

    В акции протеста принимают участие около 350 человек, несколько профсоюзов промышленного предприятия-гиганта.

    0564.ua
    Митинг в Кривом Роге

    На митинге собрали более 12 тыс. подписей сотрудников предприятия, необходимых для того, чтобы потом можно было объявить о созыве конференции коллектива. Только после этого у работников будут законные основания для объявления забастовки, сообщает 0564.ua.

    "Работники предприятия требуют повысить им заработную плату, обеспечить условия труда на производстве. На митинге вспомнили о трагедии, которая прошла почти 2 недели назад на АМКР, когда погиб рабочий под завалами крыши. Рабочие говорят о конвертерном цехе и требуют обследовать все здания и проверить исправность оборудования, чтобы не допустить трагедий в будущем. Рабочие требуют, чтобы прошла полномасштабная комиссия всех цехов и начали именно с конвекторного цеха. Рабочие отметили, что уже проходит проверка, только жаль, что после гибели их коллеги", — сообщает портал.

    Участники митинга планируют после акции продолжить переговоры с руководством предприятия.

    Ранее сообщалось, что партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил" собирает новый митинг в Киеве. 

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