Окружение экс-главы МВД Захарченко курировало антиукраинские акции - СБУ

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В результате совместных действий Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры АР Крым удалось "заблокировать подрывную деятельность антиукраинской сети", участники которой причастны к организации провокационных акций протеста. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на СБУ.

По данным правоохранителей, координацию антиукраинской сети осуществлял Артем Бузила. Он направлял указания по проведению антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации президента России.

"Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. Во время них обнаружено неопровержимые доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ", — сообщили в СБУ.

По результатам следственных действий в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях следователи изъяли 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных телефонов с важными для следствия материалами для проведения экспертизы.

В спецслужбе заявили, что обнаружили печатные экстремистские агитационные материалы, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли использовать спецслужбы РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

"Изъято материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации АР Крым и дискредитацией украинской власти и расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства", — отмечают в СБУ.

В спецслужбе говорят, что удалось установить участников "боевой группы" антиукраинской сети.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии.

У злоумышленников изъяли 700 граммов тротила с пятью электрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более шестисот патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Напомним, 12 марта внефракционного народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Однако Савченко не явилась, поскольку находится за границей.

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Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию оружие, спрятанное в мебели. Рубану объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца.