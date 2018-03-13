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    Украинку задержали в аэропорту Львова за торговлю людьми

    (обновлено: )6510
    В аэропорту Львова пограничники задержали женщину, которая находилась в розыске. Гражданка Украины разыскивали отечественные правоохранительные органы за торговлю людьми.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Государственной пограничной службы задержали во Львовском аэропорту женщину, которая занималась торговлей людьми и разыскивалась полицией.

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    Об инциденте сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

    "Во львовском аэропорту сотрудники пограничного ведомства во время оформления пассажиров рейса" Минск-Львов "задержали украинку, которая находилась в розыске. Гражданка Украины разыскивали отечественные правоохранительные органы за торговлю людьми", — сообщает погранслужба.

    Женщина передана Национальной полиции.

    Ранее сообщалось, что пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух полицейских Приднестровья, которые пытались незаконным способом затянуть гражданина Украины на свою сторону в обход пункта пропуска.

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