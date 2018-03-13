В Украине увеличился бюджет Красного креста

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Бюджет Международного комитета Красного Креста в Украине увеличен примерно на 10% по сравнению с 2017 годом, заявил журналистам пресс-секретарь МККК Миладин Богетич.

По его словам, потребность в увеличении бюджета возникла после предоставления со стороны местных властей возможности реализовать новые проекты в Донбассе. Он сообщил, что одним из приоритетов работы организации в 2018 году будет благоустройство и минная безопасность на пунктах пропуска через линию соприкосновения.

"Бюджет действительно был увеличен примерно на 10% по сравнению с 2017 годом. Еще одним фактором, способствующим увеличению бюджета, является отсутствие других крупных международных гуманитарных организаций в Донецке и Луганске… Ситуация в Украине в этом году является одним из приоритетов МККК. Особое внимание будет уделено ситуации на пунктах пропуска через линию соприкосновения. Это касается минной безопасности, элементов благоустройства", — заявил Богетич.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.