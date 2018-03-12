В Николаеве прошел обыск у главы "Центра русской культуры"

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КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в понедельник провела обыск у председателя николаевской общественной организации "Центр русской культуры" Евгении Бондаренко, об обыске сообщила сама Бондаренко.

По словам Бондаренко, в квартиру, где она проживает, пришли пять человек, двое из которых предъявили удостоверения сотрудников СБУ. Работники спецслужбы показали постановление Голосеевского районного суда Киева о проведении обыска в рамках уголовного производства "по организации, подготовке и ведении агрессивной войны в части активной информационной агрессии при помощи общедоступных и социально ориентированных сетей в Интернете".

Работники СБУ предложили Бондаренко добровольно выдать электронные носители информации, после чего она отдала им свой мобильный телефон, две флешки, личный ноутбук. Также были изъяты два планшета и ноутбук, которые принадлежат ее родителям.

Обыск продолжался почти 6 часов.

Ранее спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщили, что 12 марта спецслужба проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины "у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций". "Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны", — заявила Гитлянская.

Также обыск был проведен у киевского журналиста Юрия Лукашина.