наверх
12.03.201819:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Николаеве прошел обыск у главы "Центра русской культуры"

    (обновлено: )11801
    Председатель николаевской общественной организации "Центр русской культуры" Евгения Бондаренко заявила, что у нее в квартире работники СБУ провели шестичасовый обыск, изъяли всю электронику.
    Глава николаевского Центра русской культуры Евгения Бондаренко
    Фото novosti-n.org

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в понедельник провела обыск у председателя николаевской общественной организации "Центр русской культуры" Евгении Бондаренко, об обыске сообщила сама Бондаренко.

    Юрий Лукашин
    "Вести-Репортер"
    Обыски у журналистов. Лукашин - новая жертва "свободы слова" в Украине

    По словам Бондаренко, в квартиру, где она проживает, пришли пять человек, двое из которых предъявили удостоверения сотрудников СБУ. Работники спецслужбы показали постановление Голосеевского районного суда Киева о проведении обыска в рамках уголовного производства "по организации, подготовке и ведении агрессивной войны в части активной информационной агрессии при помощи общедоступных и социально ориентированных сетей в Интернете".

    Работники СБУ предложили Бондаренко добровольно выдать электронные носители информации, после чего она отдала им свой мобильный телефон, две флешки, личный ноутбук. Также были изъяты два планшета и ноутбук, которые принадлежат ее родителям.

    Обыск продолжался почти 6 часов.

    Ранее спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщили, что 12 марта спецслужба проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины "у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций". "Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны", — заявила Гитлянская.

    Также обыск был проведен у киевского журналиста Юрия Лукашина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом