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    Общество

    Новый этап. Украину зальет дождями

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    Как отмечается, в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами сильные дожди 14 марта. Лишь в восточных регионах, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях – без осадков.
    Погода. Дождь
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В ближайшие сутки территорию Украины накроет очередная порция теплого и влажного воздуха из Центральной Европы. Лишь восточная часть страны останется в более прохладной и сухой воздушной массе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

    На территории Украины временами ожидаются дожди. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму 9-14° тепла.

    Лишь в восточных регионах, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях – без осадков; ночью и утром на дорогах местами гололедица; температура ночью 1-6° мороза, на крайнем востоке 9-14° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

    Погода в Украине

    Ветер в Украине юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

    В Киеве 13 марта временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

    По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 марта самая высокая температура днем была 17,3° в 2001 году, самая низкая ночью —21,2° в 1928 году.

    14 марта в Украине прогнозируются дожди. В Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами сильные дожди (ночью кое-где с мокрым снегом), лишь в восточных областях ночью без осадков.

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