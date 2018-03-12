Школьник из Запорожья получил письмо от Елизаветы II

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Десятилетний школьник из Запорожья Савелий Васильев получил письмо за подписью королевы Великобритании Елизаветы II в ответ на свое обращение-просьбу рассказать о жизни в Букингемском дворце.

Мальчик сообщил, что давно интересовался культурой Великобритании, много читал о королеве, но ответов на все вопросы, которые его интересовали, получить не мог, поэтому и направил письмо королеве.

"Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебнике Мерлине, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал об английской королеве, пытался представить ее жизнь. И однажды принял решение написать Елизавете II — спросить чувствует ли она себя по-настоящему королевой в своих королевских палатах, какой из 6 тронов у нее самый любимый, верит ли она, что волшебник Мерлин существовал и так далее", – сообщил мальчик Укринформу.

По его словам, он получил от королевы Великобритании официальный ответ: письмо, подготовленное по поручению Елизаветы II ее фрейлиной Дженнифер Гордон-Леннокс, — благодарность королевы за письмо, неподдельный интерес к королевской семье и английской культуре. Само письмо напечатано на королевской бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца, а обращение и подпись сделаны от руки, добавил он.

Вместе с посланием от Елизаветы II школьник получил также несколько информационных лифлетов из Букингемского дворца.

Ранее сообщалось, что Киевский горсовет передал британской королеве Елизавете II земельный участок площадью 0,1622 га на ул. Костельной, 13-а в Шевченковском районе Киева в аренду на 49 лет.